Rus devlet savunma sanayi şirketinden S400 açıklaması: Türkiye NATO ülkelerinin güvenliğini temin ediyor
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Rus devlet savunma sanayi şirketinden S400 açıklaması: Türkiye NATO ülkelerinin güvenliğini temin ediyor

25.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:54
Rus devlet savunma sanayi şirketinden S400 açıklaması: Türkiye NATO ülkelerinin güvenliğini temin ediyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec CEO'su Sergei Chemezov, Türkiye'nin, Rusya'nın S400 füze savunma sistemlerini satın alması diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade ederek," Aksine Türkiye NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor" dedi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec CEO'su Sergei Chemezov, Türkiye'nin, Rusya'nın S400 füze savunma sistemlerini satın alması diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade ederek," Aksine Türkiye NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor" dedi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergei Chemezov'den S400 açıklaması geldi. Chemezov, Türkiye'nin, Rusya'dan satın aldığı S400 füze savunma sistemlerinin diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade etti.

"TÜRKİYE NATO ÜYELERİNİN GÜVENLİĞİNİ TEMİN EDİYOR"

Rusya'da katıldığı bir TV programında konuşan Chemezov, "S400'ün her şeyden önce bir savunma silahı olduğunu ve bir taarruz sırasında kullanılamayacağını söyleyebilirim. Bu yüzden diğer NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyebileceğini hayal edemiyorum. Aksine, Türk tarafı NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor. Bu yüzden burada sorun görmüyorum.NATO ülkeleri bunu artık anlamalı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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