Rus destekli Suriye ordusu Halep'in büyük çoğunluğunu ele geçirdi

17.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:34

Suriye birlikleri, ülkenin kuzeybatısındaki son muhalif yerleşim bölgelerine karşı önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı. Suriye hükümetine bağlı güçlerin ilerleyişi, Halep şehrini ilk kez silahlı muhaliflerin kontrolünden çıkardığı anlamına geliyor.



Esad güçleri daha önce Şam ve Halep arasındaki M5 karayolunu tamamen kontrol altına almış ve buradaki bariyerleri temizlemeye başlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle