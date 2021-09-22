RUS DENİZALTISI, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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RUS DENİZALTISI, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 'Stary Oskol' adlı Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 'Stary Oskol' adlı Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltısı, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra denizaltı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerlerin olduğu görülen denizaltının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

RUS DENİZALTISI, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS DENİZALTISI, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS DENİZALTISI, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS DENİZALTISI, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS DENİZALTISI, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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