RUS DENİZ ALTI VE SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDA KARŞILAŞTI
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RUS DENİZ ALTI VE SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDA KARŞILAŞTI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ Rus Donanmasına ait deniz altı ve savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan karşılaştı.

RUS DENİZ ALTI VE SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDA KARŞILAŞTI
23.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:01

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ

Rus Donanmasına ait deniz altı ve savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan karşılaştı. Savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait deniz altısı Karadeniz'den saat 17.00 sıralarından İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Aynı saatlerde Rusya'nın Karadeniz Donanmasına bağlı 375 borda numaralı 'Dmitriy Rogachev' adlı savaş gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.Gemilerin boğaz geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti. Rus denizaltısı ve savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Arnavutköy açıklarında karşılaştı. 

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişlerini tamamlayan deniz altı Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açılırken savaş gemisi de Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: DHA

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