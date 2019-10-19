Rus delegasyonu Şam'da Esad ile Suriye'nin kuzeyini görüştü

19.10.2019 14:18

Rusya'dan bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek ülkenin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri ele aldığı açıklandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rus delegasyonun Beşar Esad ile tansiyonun yükseldiği ülkenin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüştüğünü aktarıldı. Açıklamada ayrıca "Bu bölgede gerilimi düşürmek ve güvenliği sağlamak için gerekli olan adımlar not edildi." denildi. Euronews.com'da Görüntüle