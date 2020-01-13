Rus çocukların tank sürme heyecanı
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sokolniki Parkı'nda oluşturulan bir alanda çocuklar, yeniden dizayn edilen efsanevi Sovyet APC tanklarının prototipini sürme imkanı buluyor.
13.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:54
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sokolniki Parkı, bugünlerde Rus Kızılordu'nun İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı efsanevi Sovyet T-34 APC tanklarının prototipine ev sahipliği yapıyor.
Moskovalılar ise, çocuklarının ikonik tanklardan birine komuta etmesinin nasıl bir duygu yakından görme şansı yakalıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com