Rus çocukların tank sürme heyecanı
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Rus çocukların tank sürme heyecanı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sokolniki Parkı'nda oluşturulan bir alanda çocuklar, yeniden dizayn edilen efsanevi Sovyet APC tanklarının prototipini sürme imkanı buluyor.

13.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:54
Rus çocukların tank sürme heyecanı

'nın başkenti 'daki Sokolniki Parkı, bugünlerde Rus Kızılordu'nun İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı efsanevi Sovyet T-34 APC tanklarının prototipine ev sahipliği yapıyor.


Moskovalılar ise, çocuklarının ikonik tanklardan birine komuta etmesinin nasıl bir duygu yakından görme şansı yakalıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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