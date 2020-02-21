Rus çocuklar 3 yaşında 4 dil öğreniyor, 11 yaşında robot tasarlıyor
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Rus çocuklar 3 yaşında 4 dil öğreniyor, 11 yaşında robot tasarlıyor

Learning World Programı'nın bu bölümünde çocukların ana dillerinin yanı sıra 3-4 yabancı dil öğrendikleri Rus anaokullarını ve 11 yaşından itibaren çocuklara teknoloji dersleri veren özel eğitim sistemi 'Kvantorium'u mercek altına alıyoruz

21.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:52
Rus çocuklar 3 yaşında 4 dil öğreniyor, 11 yaşında robot tasarlıyor

Gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren içinde yaşadığımız dünya hakkında bilgi edinmeye başlarız. Attığımız ilk adımlar aynı zamanda en önemlileridir.


Uzmanlar, okul öncesi eğitimin gelecekle ilgili kariyer seçimi ve sosyal faaliyetler gibi kararlarımızda önemli rol oynadığına vurgu yapıyor. Çocuklar kaç yaşından itibaren yabancı dil öğrenmeye başlayabilir, yeni teknolojilerin üstesinden gelebilir? Okul öncesi eğitim, ülkeden ülkeye değişiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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