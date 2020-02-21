Rus çocuklar 3 yaşında 4 dil öğreniyor, 11 yaşında robot tasarlıyor

21.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:52

Gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren içinde yaşadığımız dünya hakkında bilgi edinmeye başlarız. Attığımız ilk adımlar aynı zamanda en önemlileridir.



Uzmanlar, okul öncesi eğitimin gelecekle ilgili kariyer seçimi ve sosyal faaliyetler gibi kararlarımızda önemli rol oynadığına vurgu yapıyor. Çocuklar kaç yaşından itibaren yabancı dil öğrenmeye başlayabilir, yeni teknolojilerin üstesinden gelebilir? Okul öncesi eğitim, ülkeden ülkeye değişiyor. Euronews.com'da Görüntüle