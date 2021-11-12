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Rus cezaevlerindeki görüntüleri yayınlayan internet portalının sahibi arananlar listesinde

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rus cezaevlerindeki görüntüleri yayınlayan internet portalının sahibi arananlar listesinde

Rusya İçişleri Bakanlığı, bazı cezaevlerinde işkence ve taciz görüntülerini yayınlayan internet portalının kurucusunu arananlar listesine aldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, bazı cezaevlerinde işkence ve taciz görüntülerini yayınlayan internet portalının kurucusunu arananlar listesine aldı.

Bakanlığın arananlar listesine dahil olan Gulagu.net internet portalının kurucusu Vladimir Oseçkin, Rus Ceza Kanunu'nu ihlalle suçlanıyor.

İnsan hakları projesi kapsamında yolsuzluk ve işkenceye karşı mücadele çerçevesinde yayınlar yapan söz konusu internet portalı, ekim başında, Rusya'nın bazı cezaevlerinde gardiyanların mahkumlara sistematik işkence ve taciz görüntülerinin yer aldığı videolar yayınlamıştı.

Cezaevi arşivlerinden sızdırılan 40 gigabaytlık video arşivindeki bu görüntüler kamuoyunda tepki çekmişti.

Oseçkin, 2015'te aleyhinde bir dolandırıcılık davası açılması sonrasında Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Geçen yıl mahkeme gıyabında tutuklama kararı vermişti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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