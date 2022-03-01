Rus büyükelçiden Rumlara tepki: "Rus turistler tatil için Türkiye'ye yönelecek" - Haberler

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Rus büyükelçiden Rumlara tepki: "Rus turistler tatil için Türkiye'ye yönelecek"

AA, Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Rus büyükelçiden Rumlara tepki:

Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, GKRY'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararına tepki göstererek bunun bir sonucu olacağını ve Rus turistlerin yaz sezonunda Kıbrıs Rum kesimi yerine Türkiye'yi yöneleceğini belirtti.

Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, GKRY'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararına tepki göstererek bunun bir sonucu olacağını ve Rus turistlerin yaz sezonunda Kıbrıs Rum kesimi yerine Türkiye'yi yöneleceğini belirtti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rus Büyükelçi Osadchiy, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan kararın ardından hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına ilişkin Rum medyasına açıklamalarda bulundu.

Rum kesiminin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasının bir sonucu olacağını kaydeden Osadchiy, GKRY ve diğer AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'ya yaptırımlarda ifade eden dolayı zarar göreceğini söyledi. Osadchiy, "Kıbrıs Rum kesimi, Rus turistlere nasıl ulaşacak? Onlar gelmeyecek. Nereye gidecekler? Türkiye'ye. Onlar paralarını orada harcayacak? Yaz sezonu geliyor. Siz Kıbrıs Rum kesimi hava sahasını Rus uçaklarına kapattınız mı? Kendi ayağınıza sıktınız." dedi.

Diğer AB ülkelerinin de kendi ayağına sıktığını söyleyen Osadchiy, "Avrupalılar doğal gazı, benzini ve buğdayı nereden temin edecekler?" dedi.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

Türkiye, Kıbrıs, Rum, Rus, Güncel, Haberler

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