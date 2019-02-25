Rus Büyükelçi Yerhov: İş Birliği, Bölgelerin Kaynaşmasıyla Ancak Mümkün Olabilir

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile ilişkilerin zirveye ulaşma noktasında olduğunu belirterek, "Başkanlarımız sık sık bir araya geliyor ve çok verimli toplantılar yapıyorlar. Bizlere, ilişkileri geliştirmek adına örnek teşkil ediyorlar. Bu iş birliği, bölgelerin kaynaşmasıyla ancak mümkün olabilir" dedi.

Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov, eşi İrina Yerhov ile birlikte Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Vali Çakacak tarafından karşılanan Büyükelçi Yerhov, iki ülke arasındaki ilişkilerin zirveye ulaşmak üzere olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık bir araya geldiğini ve çok verimli toplantılar yaptıklarını kaydeden Yerhov, "Bizlere, ilişkileri geliştirmek adına örnek teşkil ediyorlar. Bu iş birliği, bölgelerin kaynaşmasıyla ancak mümkün olabilir. Bu nedenle Eskişehir'e yaptığımız ziyaretin önemli olduğunu görüyordum. Bugün valilik, belediye ve organize sanayi bölgesinde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulacağız. İki ülke ilişkilerinin gelişmesine nasıl katkı olabileceğini bir kez daha irdelemiş oluruz" diye konuştu.

Vali Çakacak ise 2019'un 'Türkiye- Rusya Kültür ve Turizm Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, "Türkiye- Rusya ilişkilerinin temeli yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin günümüzde birçok bölgesel ve uluslararası konuda yakın iş birliği içerisinde çalışıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda başta ekonomi ve turizm olmak üzere birçok alandaki yakın iş birliğimiz memnuniyet verici düzeydedir. Her iki ülkenin de ilişkileri daha da ilerletme niyetinde olmaları halklarımız tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. 2019'un 'Türkiye- Rusya Kültür ve Turizm Yılı' ilan edilmesi ise halklarımız arasındaki kaynaşmaya büyük katkılar yapacaktır" dedi.

Açıklamaların ardından Eskişehir Valisi Çakacak, Rus Büyükelçi Yerhov'u makamında kabul edip, şehirle ilgili bilgiler verdi.

- Eskişehir

Kaynak: DHA