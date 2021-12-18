Rus Büyükelçi Karlov ve Kızıl Ordu Korosu üyeleri fotoğraf sergisiyle anıldı

ORDU (DHA) - ANKARA'da 2016 yılında uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin ölüm yıl dönümünde Ankara Rus Evi'nde 'Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu Üyelerini Anma' isimli fotoğraf sergisi açıldı.

FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın 19 Aralık 2016 tarihinde düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin ölümlerinin 5'inci yılı nedeniyle Ankara Rus Evi'nde 'Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu Üyelerini Anma' isimli fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide, Karlov ile uçak kazası sonucu ölen Kızıl Ordu Korosu üyeleri anıldı. Toplam 42 fotoğrafın bulunduğu sergide, Kızıl Ordu Korosu ile Karlov'un fotoğrafları da yer aldı.

Öte yandan sergideki fotoğrafları çeken profesyonel fotoğrafçı Mehmet Çallı ise Türk- Rus dostluğunu göstermeye çalıştığını belirterek, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.