Rus Büyükelçi Karlov Moskova'da Anıldı

Ankara'da 19 Aralık 2016'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Moskova'da düzenlenen törenle anıldı.

Uluslararası Andrey Karlov Vakfının Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) toplantı salonunda organize ettiği programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, merhum Büyükelçi Karlov'un eşi Marina Karlova, vakıf yönetim kurulu üyesi Naki Karaaslan ve RTİB Eş Başkanı Sabahattin Yavuz katıldı.

Büyükelçi Diriöz, burada yaptığı konuşmada, Büyükelçi Karlov'un hain bir saldırı sonucu öldürülmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bazı çevrelerin bu talihsiz olayı Türk-Rus dostluğunu baltalamak için kullanmak istemesine rağmen, bu menfur olay, ilişkilerimizin daha da gelişmesine mani olamamıştır." dedi.

Diriöz, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı sayesinde Türkiye ile Rusya arasında yapılan projeler ile iki toplumu yakınlaştırmak amacıyla önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Marina Karlova ise, eşinin ölümünden sonra onun Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirme misyonunu hala sürdürdüğünü vurgulayarak, "Andrey Karlov'a yapılan hain saldırı iki ülkeyi düşman yapmak içindi. Ama Karlov, misyonunu ölümünden sonra da sürdürdü. İki ülkenin dostluğu için çok uğraştı." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da düzenlenen bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan şüpheli ve tanık beyanları, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantısını ortaya koymuştu.

İddianamede, FETÖ mensuplarının, cinayetin işlendiği serginin açılış tarihinin, Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Suriye konulu toplantıdan bir gün önce olan 19 Aralık 2016'ya alınması için çaba gösterdiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikastın ardından yaptığı açıklamada, "Bu elbette Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesini bozmaya yönelik bir provokasyon." demişti.

Kaynak: AA