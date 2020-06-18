Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasının görülmesine devam edildi RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılanmasına devam edildi.

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılanmasına devam edildi. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Mustafa Timur Özkan, "Suikastın yapıldığı sergiyi 2 Rus mevkidaşımla ben organize ettim. Serginin FETÖ/PDY tarafından suikast için organize edildiği iddiası akıl dışıdır" dedi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Vehbi Kürşat Akalın, Şahin Sögüt, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Mahkeme, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar nedeniyle savunma hazırlayamayan sanıkların bir sonraki celse savunmalarının alınacağı, bu celse avukatı hazır olan sanıklardan isteyen olursa savunma alınacağı bildirildi. Savcının mütalaasında beratları istenen tutuksuz sanıklardan bazıları mütalaaya katıldıklarını söyledi.

'SERGİ İÇİN ÖRGÜTTEN TALİMAT ALDIĞIMIZA DAİR BİR KANIT YOK'Suikastın yapıldığı serginin organizatörü olan tutuksuz sanık Mustafa Timur Özkan, savunmasında hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçlaması dahi olmadığını belirterek, "Suikastla alakalandırılmam çok saçma. Suikastı kimin yaptırdığını bilmem; ancak sergiyi kimin yaptırdığını biliyorum. Sergiyi iki Rus mevkidaşım ile ben yaptım. İddia edildiği gibi tutuklu sanıklardan Hayreddin Aydınbaş'la sergiyi düzenlerken irtibatım olmadı. Sergi ile suikast arasında bir bağlantı yoktur. Sergi için örgütten talimat aldığımıza dair bir kanıt yoktur. Yine organizasyonun ertelenmesinin Rusya'daki zirve ile bir ilgisi yoktur. Zira sergi erteleme kararı alındığında bu zirvenin yapılması bile söz konusu değildi. Serginin FETÖ/PDY tarafından suikast için organize edildiği iddiası akıl dışıdır. Tarafıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Beratımı talep ediyorum. 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartının başka bir adli kontrole çevrilmesini talep ediyorum" dedi.Tutuksuz bazı sanıkların da savunmasını alan mahkeme, sanıkların savunma hazırlamak için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.-MÜTALAADAN-Önceki celse mütalaasını veren savcı, sanıklar Şahin Sögüt, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşat Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan için 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, bu sanıklardan Söğüt, Kılınçarslan, Yılmaz, Aydınbaş ve Özkan hakkında ayrıca, 'terör amacıyla tasarlayarak öldürme' suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği 5 sanık için, 3 kişiyi 'terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan da 67 yıl 6 ay ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan 3 yıl, birer kez ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği sanıklar Yücel, Kötüce ve Akalın'ın ise 'terör amacıyla tasarlayarak öldürme suçuna yardım', 3 kişiyi 'terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından 56 yıl 3'er ay hapse çarptırılmasını talep etmişti.

Savcı, sanıklar Ayşe Söğüt, Hasan Tunç, Kaan Bülbül, Sercan Başer ve Ufuk Gül'ün 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını, sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin ise beraatını talep ederken, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 9 sanığın dosyalarının ayrılması talep etmişti.

Kaynak: DHA