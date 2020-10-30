Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi
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Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi

30.10.2020 15:04 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:04
Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı firari Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı firari Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel ve Şahin Söğüt katılırken, Vehbi Kürşat Akalın, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ile Salih Yılmaz bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ahmet Kılınçarslan, suikast ile ilgisinin bulunmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savundu. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu bildiren Kılınçarslan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

TAHLİYESİNİ İSTEDİSanık Salih Yılmaz ise savunmasında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Söz konusu suçlamanın 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen hafıza kartındaki bilgiler doğrultusunda kendisine yöneltildiğini söyleyen Yılmaz, iddiaların doğruyu yansıtmadığını, somut bir delilin bulunmadığını ileri sürdü. Sanık Yılmaz, suikastçı Altıntaş'ın örgütteki ağabeyi olduğu iddia edilen sanık Söğüt ve Altıntaş ile en ufak bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Savunması tamamlanmayan bazı sanıkların süre istemesi üzerine mahkeme, sanık ve avukatlarından tahliye yönünden taleplerini dinledi. Taleplerin ardından ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddine, esas hakkında savunma için süre talebinde bulunan sanıklara gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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