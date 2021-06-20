Rus Büyükelçi Antonov, Washington'a dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus Büyükelçi Antonov, Washington'a dönüyor

Rus Büyükelçi Antonov, Washington'a dönüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında varılan anlaşmanın ardından Washington'a dönmek üzere Moskova'dan ayrıldı.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında varılan anlaşmanın ardından Washington'a dönmek üzere Moskova'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmasının ardından ABD ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla geri çağırılan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov yeniden görevine dönüyor. Rus Büyükelçi Antonov'un bugün Washington'a dönmek üzere Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığı belirtildi. New York'a hareket eden uçağa binen Antonov, buradan Washington'a geçecek.

Antonov yaptığı açıklamada, "İki başkanın zirvesinin sonuçlarına dayanan iyimser bir bakış açısı ile ABD'ye gidiyorum. ABD'li meslektaşlarımla adil, pragmatik ilişkiler kurmak için yapıcı çalışmalar yapmayı dört gözle bekliyorum. Yarın ve önümüzdeki günlerde planlar, toplantılar ve bir çok iş var. Sürece güveniyoruz" dedi.

İki ülkenin büyükelçileri ülkelerine dönmüştü

ABD Başkanı Biden, Mart ayında ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin "Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" demişti. Biden ayrıca, Putin'in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesiyle "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ve sonrasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan istişareler için ülkelerine geri çağrılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de düzenlenen zirvede büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. - MOSKOVA

Rus Büyükelçi Antonov, Washington'a dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rus Büyükelçi Antonov, Washington'a dönüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.06.2021 13:46:30. #1.13#

title