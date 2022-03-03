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Son dakika haberi | Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre - Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı Rus ordusunun bombardımanı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de parlamento toplanarak, milletvekilleri kanun tekliflerini onayladı.

- Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

KİEV - Rus ordusunun bombardımanı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de parlamento toplanarak, milletvekilleri kanun tekliflerini onayladı.

Rusya'nın bombardımanı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de milletvekilleri yasa tekliflerini onaylamak üzere parlamentoda toplandı. Milletvekilleri, Ukrayna Milli Marşı'nı okumasının ardından kanun tekliflerini onayladı. Onaylanan teklifler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ilan ettiği ülke genelindeki seferberlik, işgalci Rus ordusuna yardım ve yataklığa ceza, Rusya lehine işe yarar kıymetli bilgilerin ve reklamların çalışmaları, Rusya'ya ait mülkiyetlere el konulması, yağmacıların cezalandırılması yer aldı.

Son dakika haberi | Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

Son dakika haberi | Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

Son dakika haberi | Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Parlamento, Ukrayna, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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