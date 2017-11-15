Rus Bombardıman Uçakları, ABD'nin Tahliye Ettiği DEAŞ'lıların Mevzilerini Bombaladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Suriye'nin Deyr ez Zor kentine bağlı Ebu Kemal kasabasındaki DEAŞ mevzilerini vurduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya'daki üslerinden havalanan 6 uzun menzilli Tu-22M3 uçağı, Ebu Kemal'deki DEAŞ mevzilerine bombardıman düzenledi.

"SIĞINAKLAR VE ASKERİ ARAÇLAR İMHA EDİLDİ"

İran ve Irak hava sahaları üzerinden Suriye'ye ulaşan Rus uçakları, DEAŞ'a ait müstahkem mevkilerini, sığınakları ve askeri araçları imha etti. ​

Objektif kontrol araçları, Rus bombardıman uçaklarının belirlenen tüm hedefleri başarıyla vurduğunu doğruladı.

RUSYA, ABD'NİN DEAŞ'LILARI KORUDUĞUNU KANITLAMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Ebu Kemal'den ayrılan DEAŞ militanlarına yardım ettiğini bazı fotoğraflarla kanıtladığını iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım'da Rus ordusunun bombardımanından kaçmayı başaran DEAŞ militanlarının kilometrelerce uzunluktaki konvoylarla Deyr ez Zor'a bağlı Ebu Kemal'den Suriye-Irak sınırındaki Sabha Vadisi'ne doğru ilerlediği sırada Rus insansız hava araçlarıyla kaydedilen fotoğrafları yayınlamış ancak birkaç saat sonra bu fotoğrafları silmişti. Bakanlık daha sonra gerçek fotoğrafları yayınlamıştı.