Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor
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Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor

09.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:42
Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor

Rusya'da boksör Ruslan Provodnikov -30 derece soğuk havada Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir çocuğa yardım etmek için 100 km'lik koşu düzenledi.

Rusya'da boksör Ruslan Provodnikov -30 derece soğuk havada Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir çocuğa yardım etmek için 100 km'lik koşu düzenledi.

Rusya'da SMA olarak adlandırılan, kas kaybı ile zayıflığına yol açan bir hastalıkla mücadele veren bir çocuğa yardım eli Rus boksörden geldi. Eksi 30 derece dondurucu havaya aldırış etmeyen Rus boksör Ruslan Provodnikov, SMA hastası bir çocuk için 100 kilometre koşacağını söyledi. Yardım kampanyasının işe yarayacağını ifade eden Provodnikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Hava şuanda eksi 30 ve tek hedefimiz SMA hastası olan genç bir çocuğa yardımcı olmak. Ben 100 km koşacağım. Sizler de destek verin istenilen parayı toplayıp, genç çocuğu sevindirelim" diye konuştu.Provodnikov, koşuya dün başladığını ifade ederek, yardım koşusunu 10 gün içinde bitirmeyi hedefliyor.


Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor
Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor
Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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