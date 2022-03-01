Rus birlikleri, Baradyanka'da sivilleri vuruyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus birlikleri, Baradyanka'da sivilleri vuruyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken, Rus birlikleri tarafından Ukrayna'nın Baradyanka şehrinde sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu bildirildi.

- Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken, Rus birlikleri tarafından Ukrayna'nın Baradyanka şehrinde sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 6. gününde de saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e çok yakın olan Baradyanka şehri de Rus birlikleri tarafından vurulmaya başlandı. Kiev, Herson, Çernigov şehirlerinden sonra Baradyanka şehrinde de sivil yerleşim alanlarını vuran Rus birliklerinin saldırıları, çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

(Bekir Keskin/İHA)

Rus birlikleri, Baradyanka'da sivilleri vuruyor

Rus birlikleri, Baradyanka'da sivilleri vuruyor

Rus birlikleri, Baradyanka'da sivilleri vuruyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title