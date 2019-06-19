Rus kozmonotlar araştırma için sperm örneği vermeyi reddediyor

Rus bilim insaları, uzayda uzun süre kalmanın insan vücuduna ne gibi etkilerinin olabileceğini araştırmak istiyorlar. Bu konuda kozmonotlardan, uzayda bulundukları süreç içerisinde sperm örneği alıp bu örneği dünyaya getirmelerini isteyen bilim insanları, pek çok kez denemelerine rağmen kozmonotları ikna etmeyi başaramadılar.

ARAŞTIRMA BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Rus bilim insanları, uzun bir zamandır sperm hücrelerinin uzayda ne gibi değişikliklere uğradığını anlamak istiyorlar. Ancak kozmonotların bu durumu istememesi, araştırmanın ilerlemesine engel oluyor. Bu araştırma bir kez daha Rus kozmonotların uzayda sperm örneği vermek istemediklerinden dolayı ertelendi.

ARAŞTIRMANIN AMACI NE?

Aslına bakacak olursak bu araştırmanın ana konusunu Rus kozmonotlar oluşturmuyor. Rus bilim insanları, uzay kolonilerinin konuşulduğu günümüzde, insanoğlunun uzaya taşınma sürecinde ne gibi sorunlar yaşayacağını keşfetmek istiyorlar. Uzayda uzun bir süre kalmanın insan vücuduna ne gibi etkilerinin olduğunu kesinleştirmek isteyen bilim insanları, elbette spermleri de incelemek, herhangi bir bozulma olup olmadığını anlamak ve ileri dönemlerde uzayda bir bebeğin dünyaya gelmesinin mümkün olup olmadığını anlamak istiyorlar. Ancak Rus kozmonotların bu teklifi reddetmeleri araştırmaların önünü kesiyor.

"TÜM KOZMONOTLAR ÖNCE GÜLÜYOR SONRA REDDEDİYOR"

Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü'nde çalışan ve hücre biyofizik laboratuvarının başkanı olarak görev yapan Irina Ogneva, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ogneva, Rus kozmonotlara pek çok kez bu teklifi sunduklarını ancak kozmonotların bu durumu defalarca reddettiklerini söyledi. Ogneva "Tüm kozmonotlar önce bu teklife gülüyor ardından da reddediyor. Uzayda sperm örneği verecek bir kozmonot bulamadık." dedi.