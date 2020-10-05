Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı
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Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı

05.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:56
Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı

Rus medyası, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı mücadele ettiği envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarına övgüler yağdırdı.

Rus medyası, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı mücadele ettiği envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarına övgüler yağdırdı. Rus İzvestiya gazetesi yayınladığı haberde, Türk İHA'larını " Ermeni güçleri Türk İHA'lar karşısında çaresiz kaldı" yorumlarına yer verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya'nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi. Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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