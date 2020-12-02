Rus basını: 'Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil'
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BBC

Rus basını: 'Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil'

02.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:52
Rus basını: 'Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil'

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı Rus basınında eleştirilere hedef oldu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı Rus basınında eleştirilere hedef oldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 30 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mayın ve ev yapımı patlayıcı temizliği yapan özel birliklerin Azerbaycan ordusuna destek sağlayacağı ve eğitim vereceği açıklanmıştı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş, anlaşma ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ çevresinde işgal ettiği 3 bölgeden çekilmesi öngörülmüştü.

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Rus basını, Türkiye'ye bağlı özel birliklerin Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgelerine yakın yerlerde de görüldüğüne dair iddialara yer verdi.

Nezavisimaya Gazeta'ya konuşan emekli korgeneral Yuri Netkachev, "Piyade erlerinin olduğu her yere özel kuvvetler de girebilir" diyor.

Netkachev'e göre, Türkiye'nin amacı Rusya'yı Karabağ'dan ve tüm Güney Kafkasya'dan çıkarmak.

"Türk özel kuvvetlerinin katılımıyla, yöre halkının Rus barış gücü askerlerine karşı kışkırtılması veya sabotaj yoluyla bu yapılabilir" diyor Netkachev.

Dağlık Karabağ'da savaş başlamadan önce, Azerbaycan'da Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kişilerin Rusya karşıtı gösterilerini hatırlatıyor.

"Erdoğan neden Karabağ'a özel görev gücü gönderiyor?" başlıklı yazıda, Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerine lojistik desteğin Azerbaycan toprakları üzerinden gittiği ve bölge halkının büyük kısmının Rusya'nın varlığından hoşnut olmadığı hatırlatılıyor.

Moskovsky Komsomolets gazetesi ise "Güney Kafkasya'nın sabrı: Rusya Karabağ'da ne kaybediyor?" başlıklı haberde askeri uzman Yuri Lyamin'in şu görüşlerine yer veriyor:

"Türkiye bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil… Bu iş uzun sürecek gibi görünüyor. Türk ordusunun daha önce de burada ortak tatbikatlar yaptığı doğru, ama şimdi burada Türkiye'nin askeri varlığı yasal olarak kurulmuş oldu…"

"Azerbaycan'ın Ankara'nın uydusu haline geldiği fikrine katılmıyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye-Rusya-İran üçgenindeki çelişkilere oynamaya devam edeceği kanısındayım. Ama burada Türk askeri varlığının önemli ölçüde arttığı doğru. Bu ise Rusya açısından hoş bir sonuç değil."

"Diğer negatif sonuç da şu: Türkiye saldırgan bir dış politika izliyor ve şimdiye dek yaptıkları yanına kaldı. Kuzey Suriye'de yerleşti, Libya'ya yardım etti ve şimdi de Azerbaycan'da. Korkarım aynı şekilde hareket etmeye devam edecek ve bu Rusya için iyi olmayacak."

BBC

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