Rus Basını, Rus Uçağının Türk Hava Sahasında Faciadan Döndüğünü İddia Etti
Rus basını, Antalya'dan Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus yolcu uçağının Türkiye hava sahasında tespit edilemeyen başka bir uçakla karşı karşıya geldiğini ve facianın Rus pilotun becerisiyle önlendiğini iddia etti.
Rus basınında yer alan habere göre, Antalya'dan Moskova'ya Rus turistleri taşıyan Airbus A330 İfly tipi uçak, Karadeniz üzerinde başka bir uçakla karşı karşıya geldi.
RUS PİLOTUN BECERİSİYLE FACİADAN DÖNÜLDÜ
Haberde, Türk hava sahasında yaşanan olayda Rus pilotun fark ettiği diğer uçakla temas kurmak istediği belirtildi. Diğer uçaktan cevap gelmeyince radyo sinyallerinin devreye sokulduğu ifade edilen haberde, uçaktan yine cevap alınamayınca Rus pilotun bu kez ani bir manevrayla uçağın yüksekliğini arttırdığı iddiası yer aldı. Haberde, Rus pilotun başarısı sayesinde uçakların çarpışmaktan kurtulduğu notuna yer verildi.
YORUMLAR (8)
-
Acının dili dini rengi olamaz acı acıdır..Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
10 dakikada zor geçtiler sanki karşı karşıya olan uçak, ulan saniye sürmez ne atıonCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ZiyaaaaCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
-
DönerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Araba sürmeyi beceremezler kalkmışlar rus pilotun başarısından bahsediyolar. Votkayı fazla kaçırınca radarda kendini çift görmüştür o. :))Cevap Yaz 34 2 Yayından Kaldır