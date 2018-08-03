Rus Basını, Rus Uçağının Türk Hava Sahasında Faciadan Döndüğünü İddia Etti

Rus basınında yer alan habere göre, Antalya'dan Moskova'ya Rus turistleri taşıyan Airbus A330 İfly tipi uçak, Karadeniz üzerinde başka bir uçakla karşı karşıya geldi.

RUS PİLOTUN BECERİSİYLE FACİADAN DÖNÜLDÜ

Haberde, Türk hava sahasında yaşanan olayda Rus pilotun fark ettiği diğer uçakla temas kurmak istediği belirtildi. Diğer uçaktan cevap gelmeyince radyo sinyallerinin devreye sokulduğu ifade edilen haberde, uçaktan yine cevap alınamayınca Rus pilotun bu kez ani bir manevrayla uçağın yüksekliğini arttırdığı iddiası yer aldı. Haberde, Rus pilotun başarısı sayesinde uçakların çarpışmaktan kurtulduğu notuna yer verildi.