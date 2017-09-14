Rus Bakan Yardımcısı Gromik'ten Domates Açıklaması

RUSYA Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, Antalya'da Türk yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında, Türkiye'den yeniden domates ithalatıyla ilgili Rus hükümetine, bakanlık olarak teknik yönden engel bulunmadığına dair kanaat aktarılacağını söyledi.



Antalya'da düzenlenen Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı'na katılan Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) gezdi. ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Gromik, ilk olarak Antalya standını ziyaret etti. Rus Bakan Yardımcısı'na, portakal suyu ve turunç reçeli ikram edildi.



Fuarda gazetecilerin soruları üzerine Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, 2016 yılı başından itibaren ithalat yasağı uygulanan Türk domatesinin yeniden ithalatına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Gromik, "Hemen en önemli soruyu bu şekilde sormuş oldunuz. Biz bugün önemli görüşmeler yaptık, hangi istikamette çalışmalar yapmamız gerektiğini gerek Rus tarafı gerek Türk tarafı olarak biliyoruz. Dolayısıyla engelleri aşmak için ne tür çalışma yapmamız gerektiği konusunda bugün zaten çok güzel verimli bir toplantı düzenledik. Doğal olarak kısıtlamaların kaldırılması, hükümet kararı. Ama biz Rusya Tarım Bakanlığı olarak bunların kaldırılması yönünde teknik yönden bir engel bulunmadığına dair kanaatimizi dönüşümüzde hükümetimize ileteceğiz" dedi.



Türkiye'den domates ithalatının yeniden başlamasına ilişkin tarihin sorulduğu Gromik, "Henüz başbakan görevinde olmadığım için bunu söylemem zor, çünkü hükümet kararı olacaktır. Tabii ki onların alanında bir şey söylemem mümkün değil. Bu konu gerçekten yakın zamanda ele alınıp, karara bağlanacak. Yakın bir zamanda bunun gelişmelerini duymuş olacaksınız" dedi.



Rusya'daki sera yatırımları hakkında da bilgi veren Rus Bakan Yardımcısı Gromik, son 10 yıl içerisinde 3 milyar dolardan fazla sadece sera yatırımı yapıldığını söyledi. İklim koşulları ağır olduğu için yapımı, maliyeti ve işletilmesinin astronomik rakamlar olduğunu anlatan Gromik, "Olabildiğince kendi üreticimizi de korumak için gayret gösteriyoruz. Rusya 1 milyar dolar civarında yurt dışından meyve sebze ithalatı gerçekleştiriyor. Biz Türk partnerlerimizle işbirliğine hazırız. Burada temel konu gıda güvenliğinin temin edilmesi, yani üretiminden tüketiciye ulaşana kadar bu tedarik zincirinde ürünlerin sağlıklı olduğunun takip edilebilmesi önem taşıyor" dedi.



Yeni yatırımlarla Rusya'daki domates üretimine 100 bin ton daha ürün ilave edildiğini aktaran Bakan Yardımcısı Gromik, "Her halükarda ithalatımız devam edecek. Rusya'da 460 bin ton ithalatımız var, kendi üretimimiz dışında. Fas, Azerbaycan ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelerden domates ithal ediyoruz" dedi. - Antalya