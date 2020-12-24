Rus badmintoncuya şike suçundan 5 yıl ceza

Dünya Badminton Federasyonu (BWF), şikeye karıştığı gerekçesiyle Rus Nikita Khakimov'a 5 yıl men cezası verdi.

BWF'den yapılan açıklamaya göre, soruşturma sonucu 2018 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'ndaki bazı maçları manipüle ettiği ve bahis oynadığı tespit edilen 32 yaşındaki sporcu, 13 Ekim 2020'den itibaren 5 yıl süresince badminton faaliyetlerine katılamayacak.

Khakimov, 2020 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda erkeklerde bronz madalya kazanan Rusya Milli Takımı'nın üyesiydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer