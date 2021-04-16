Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Kamchatka Yarımadası'nın güney kıyısı boyunca Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını duyurdu. Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasında "Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için Doğu Askeri Bölgesi'ndeki nöbetçi hava savunma birliklerinden bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı" denildi. Rus savaş uçağının uçuşunun, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara bağlı olarak gerçekleştirildiği ve ABD keşif uçağını Rusya sınırından döndürdükten sonra uçağın güvenli bir şekilde havaalanına döndüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı