Rus askerlerinin Ukrayna'nın Kharkov şehrine paraşütle indiği iddiası - Haberler

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Rus askerlerinin Ukrayna'nın Kharkov şehrine paraşütle indiği iddiası

Haberler.com - Güncel
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Rus askerlerinin Ukrayna'nın Kharkov şehrine paraşütle indiği iddiası

Sosyal medyada paylaşılan bir videonun, kuşatma altındaki Ukrayna'nın Kharkov kentine paraşütle inen Rus askerlerini gösterdiği iddia edildi. Ancak görüntüler 2016 yılına ait, çekildiği yer ise tam olarak bilinmiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Kuşatma altındaki Ukrayna'nın birçok bölgesinden çatışma görüntüleri gelirken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Rus askerlerinin paraşütleUkrayna'nın Kharkov şehrine indiği iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER 2016 YILINA AİT ÇIKTI

Yapılan paylaşımlarda, güncel olduğu iddia edilen görüntülerin kuşatma sırasında çekildiği belirtildi. Görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılıp haberlere de konu oldu. Ancak görüntülerin 2016 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda da gündeme getirilen görüntülere Facebook gibi sosyal medya platformlarından ulaşmak mümkün. Rus paraşütçülerin iniş yaptığı her ise kesin olarak bilinmiyor.

İddiaya konu olan paylaşımlardan bazıları;

Rus askerlerinin Ukrayna'nın Kharkov şehrine paraşütle indiği iddiası

Rus askerlerinin Ukrayna'nın Kharkov şehrine paraşütle indiği iddiası

Doğruluk Kontrolü
"Rus askerlerinin Ukrayna'nın Kharkov şehrine paraşütle indiği iddiası"
YANLIŞDOĞRU
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"Sosyal medyada paylaşılan bir videonun, kuşatma altındaki Ukrayna'nın Kharkov kentine paraşütle inen Rus askerlerini gösterdiği iddia edildi. Ancak görüntüler 2016 yılına ait, çekildiği yer ise tam olarak bilinmiyor."

Haberler.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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