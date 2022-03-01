Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:

- Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor Rus ordusuna bağlı askerlerin, Ukrayna'daki marketlerdeki yağmaları devam ediyor.

- Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor

KİEV - Rus ordusuna bağlı askerlerin, Ukrayna'daki marketlerdeki yağmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi sürerken, bazı noktalarda kontrolü sağlayan Rus ordusunun başkent Kiev başta olmak üzere kritik kentlere saldırıları devam ediyor. Rus askerlerinin kontrolü sağladığı kentlerde yaptığı yağmalara ise bir yenisi daha eklendi. Harkov kentinde bir grup Rus askerinin bir markete girerek, kasadaki paraları ve gıda ürünleri çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title