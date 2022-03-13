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Rus askerleri, Ukrayna'da yağmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da bir grup Rus askeri, işgal ettikleri Ukrayna şehrinde marketi yağmaladı.

Ukrayna'da bir grup Rus askeri, işgal ettikleri Ukrayna şehrinde marketi yağmaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok kentte Rus askerlerinin yağmaları devam ediyor. Ukrayna'da kent merkezinde Rus askerleri bulundukları zırhlı aracı bir marketin kapısında durdu. Tanktan inen 2 asker önce marketin bisküvi raflarından biraz yiyecek aldı. Ardından diğer bir asker ise marketin bilgisayar bağlantılarının bulunduğu odaya girerek arama yaptı. Askerler, markette para kasasına giderek buradaki paralı ve değerli eşyaları da aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin yayınlanmasının ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru, çalmak savaşmak değildir. Ukrayna ürünleri Rus askerlerine verilen tarihi geçmiş bisküvilerden daha iyidir" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rus askerleri, Ukrayna'da yağmaya devam ediyor

Rus askerleri, Ukrayna'da yağmaya devam ediyor

Rus askerleri, Ukrayna'da yağmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, İşgal, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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