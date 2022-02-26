Rus Askerleri Ukrayna'da Hasta Taşıyan Bir Ambulansı Vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus Askerleri Ukrayna'da Hasta Taşıyan Bir Ambulansı Vurdu

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Rus askerleri Ukrayna'da hasta taşıyan bir ambulansı vurdu Ukrayna'da hasta taşıyan ambulans Rus askerleri tarafından bombalı saldırıya uğradı.

- Rus askerleri Ukrayna'da hasta taşıyan bir ambulansı vurdu

KİEV - Ukrayna'da hasta taşıyan ambulans Rus askerleri tarafından bombalı saldırıya uğradı.

Ukrayna'da arka arkaya giden iki ambulanstan biri Rus ordusu tarafından bombalı saldırıya uğradı. Hasta taşıyan ambulans saldırı nedeniyle alev alırken, sağlık personeli yaralı kişiyi açık alanda tedavi etmeye çalıştı. Görüntüleri çeken sağlık personeli, "Yaralıları taşırken ambulansı vurdular" ifadelerini kullandı.

Rus Askerleri Ukrayna'da Hasta Taşıyan Bir Ambulansı Vurdu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ambulans, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title