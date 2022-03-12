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Son dakika haberleri... Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre - Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı Ukrayna'da, Rus askerleri belediye başkanını kaçırdı.

- Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

MELİTOPOL - Ukrayna'da, Rus askerleri belediye başkanını kaçırdı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 17 gündür devam ediyor. Bölgede çatışmaların aksine akıl almaz olaylar da yaşanıyor. Ağır Rus bombardımanı ve ablukası altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerleri tarafından kaçırıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı" ifadelerini kullandı ve olayı doğruladı.

Öte yandan, kaçırılma olayıyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaşanılan bu hadisenin tüm uluslararası normlara aykırı olduğunu ifade etti.

Son dakika haberleri... Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

Son dakika haberleri... Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

Son dakika haberleri... Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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