Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti - Haberler

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Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus askerleri, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'nde kendilerini protesto eden sivil halka ateş açtı.

Rus askerleri, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'nde kendilerini protesto eden sivil halka ateş açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10'ncu gününde de birçok kentte sivil tahliyelere rağmen çatışmalar devam ediyor. Bazı kentlerde Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerinin kentlerini terk etmesi için protestolar yapılırken, Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde de halk sokaklara döküldü. Kente giren Rus birliklerini istemeyen Ukraynalı siviller Rus askerlerinin önünde durarak saldırıyı protesto etti. Protestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan Rus askerleri gelişigüzel ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti

Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti

Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Protesto, Luhansk, Ukrayna, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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