Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti

17.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:26

Rus askeri, Suriye'deki Türk konvoyuna Maarat el-Numan ilçesinin güneyindeki stratejik M5 karayolundan geçişi sırasında eşlik etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'ye gönderilen konvoya, Maarat el-Numan ilçesinin güneyindeki stratejik M5 karayolundan geçişi sırasında Rus askeri tarafından eşlik edildi. Türk konvoyu, Rus askerinin eşliğinde Esad rejim güçleri tarafından kuşatma altında bulunan Maar el Hattat bölgesindeki Türk gözlem noktasına doğru ilerledi. - İDLİB

Kaynak: İHA