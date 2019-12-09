Rus askeri tanker gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Rus askeri tanker gemisi İstanbul Boğazından geçti

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.

09.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:58
Rus askeri tanker gemisi İstanbul Boğazından geçti

RUS  Donanmasının filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Beşiktaş açıklarına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Boğaz geçisini 1,5 saatte tamamlayan gemi,  Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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