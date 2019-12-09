RUS ASKERİ TANKER GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.
09.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:35
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Beşiktaş açıklarına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Boğaz geçisini 1,5 saatte tamamlayan gemi, Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.
- İstanbul
Görüntü Dökümü
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-Askeri tanker gemisinin ön ve arka bölümünden nöbet tutan askerlerden detay görüntü
-Askeri gemiden genel ve yakın detaylar
-Boğazdan genel ve yakın detaylar
-Geminin flamasından genel ve yakın detaylar
-Genel ve yakın detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA