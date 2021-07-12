Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Sergey Balk' isimli askeri römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Sergey Balk' isimli askeri römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait askeri 'Sergey Balk', isimli askeri römorkör saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Marmara Denizi'ne açılan 'Sergey Balk' römorköre Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bot eşlik etti.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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