Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ve arkasında çektiği 844 borda numaralı anti-sabotaj botu 'Pavel Silaev', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ÇANAKKALE (DHA) - RUS donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ve arkasında çektiği 844 borda numaralı anti-sabotaj botu 'Pavel Silaev', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden saat 13.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 56 metre boyundaki 'MB-304' askeri römorkörüyle arkasında çektiği 27 metrelik 844 borda numaralı 'Pavel Silaev' isimli anti-sabotaj botu, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus askeri römorkörüyle anti-sabotaj botu, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus askeri römorkörüyle anti-sabotaj botuna Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Üzerine 50 bin arı konuyor, maskesiz çalışıyor

Üzerine 50 bin arı konuyor, maskesiz çalışıyor

 Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama! Göçmenleri göz göre göre ölüme ittiler

Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama! Göçmenleri göz göre göre ölüme ittiler

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title