Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:03
Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait 'Captain Guryev' adlı askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanmasına ait 'Captain Guryev' adlı askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 10.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 'Captain Guryev' adlı askeri römorkörü, 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen Rus askeri römorkör gemisi, Nara Burnu'nu da geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanmasına ait 'Captain Guryev' adlı askeri römorkörünün Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Cahit Özkan Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Coşkun Sabah Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Podolski Erol Bulut Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 01:03:23. #1.15#
title