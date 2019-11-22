Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haberler » Güncel » Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber

Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

22.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:52
Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', 'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri römorkör, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et