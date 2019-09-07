Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.