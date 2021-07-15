Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı askeri kurtarma gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı askeri kurtarma gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.25'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, Kashtan sınıfı ve 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri kurtarma gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus askeri kurtarma gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 


Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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