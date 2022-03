Rus askeri konvoyu Kiev yakınlarında konuşlandı

ABD'deki bir şirketin elde ettiği uydu görüntüleri büyük Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında yeni mevzilere konuşlandırıldığını gösteriyor.

Konvoy son olarak Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov Havaalanı yakınlarında görüldü; hareketliliği, başkente yönelebileceğine işaret ediyor.

Uydu fotoğraflarını yayınlanan Maxar adlı teknoloji şirketi, konvoyun bazı kısımlarının Kiev'i çevreleyen yerleşimlerdeki mevzilere yerleştiğini, diğer bir kısmının da toplarla daha kuzeyde mevzilendiğini söylüyor.

Rus askeri konvoyunun yeniden konuşlandırıldığı haberiyle birlikte Ukrayna'daki Rus güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde değişik bölgelerdeki yeni hedeflere saldırıya geçtiği haberleri de geliyor:

Güvenli bölge kalmadı

Sarah Rainsford, BBC Doğu Avrupa muhabiri, Dnipro

Hava saldırısı alarmı sabaha karşı 04.30'da çalmaya başladı ve üç saatten fazla duyuldu. Şimdi, tehlikenin gerçek olduğunu da öğrendik.

Bölge yetkilileri üç hava saldırısı olduğunu, bir ayakkabı fabrikası, bir apartman ve bir çocuk yuvasının isabet aldığını söylüyor.

Kentte birçok ağır sanayi tesisi hatta bir de füze fabrikası var. Bunun yakınlarındaki bir metal atölyesi isabet almış ama bilinen askeri bir hedef vurulmuş değil.

Dnipro savaşın başlangıcından bu yana böyle bir saldırıyı bekliyordu. Bütün köprüler ve ana yollarda askeri yığınak var. Kent sakinleri bombardıman uyarıları çalmaya başladığında yeraltındaki sığınaklara kaçmaya artık alıştı.

Fakat her şeye rağmen burası hala biraz güvenli bir bölge gibiydi. Daha önce Rus saldırısı altındaki diğer kentlerden kaçanlar buraya geliyordu.

Son günlerde artık buradan da göç başladı. Tahliye trenleri için dev kuyruklar oluştu ve kentin batı çıkışındaki yollar araçlarla dolu. Şimdi doğrudan ilk kez hedef olduktan sonra göçün de büyüdüğünü görebiliriz.

Ukrayna devlet başkanının danışmanı Mihaylo Podolyak, " Ukrayna'nın büyük şehirleri bir kez daha yıkıcı saldırılara maruz kaldı" dedi.

Podolyak Lutsk'a yönelik bombardıman nedeniyle iki merkezi ısıtma tesisinin devre dışı kaldığını da söyledi ve " Rusya'nın sivillere ve büyük kentlere yönelik yıkıcı savaşı sürüyor" diye ekledi.

Rusya devlet medyası Ukrayna'nın Volvonavka kentinin Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçı güçler tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Fakat kuşatma altındaki Mariupol liman kentinin kuzeye çıkış yolu üzerindeki bu kentle ilgili haber henüz bağımsız kaynaklardan doğrulanmadı.

Biyolojik silah tartışmaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin desteğiyle kimyasal silahlar ve kitle imha silahları üretildiği iddiasını yalanladı.

Yaptığı görüntülü konuşmada Zelenskiy ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'da bu tür silahlar kullanması halinde en sert yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

ABD daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın bu iddialarını, kendisi bu tür silahlar kullanmayı meşrulaştırabilmek için ortaya attığını söylemişti.

Rusya Cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna'da biyolojik silah üretildiği iddialarını görüşmek için olağanüstü toplantıya çağırdı.

Savunma Birlikleri oluşturuldu

ABD Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada Rus güçlerinin son 24 saat içerisinde Kiev'e 5 kilometre daha yaklaştığını söyledi.

Adını vermeden konuşan yetkilinin verdiği bilgi doğruysa bu, kuzeybatıdan ilerleyen Rus askerlerinin kent merkezine sadece 14 kilometre mesafede olması demek.

Aynı yetkili Rus güçlerinin ayrıca Kiev'e kuzeydoğudan da yaklaşmaya çalıştığını ve şu anda 40 kilometre kadar mesafede olduklarını söyledi, kuzeydeki Çernihiv kentinin şu anda kuşatma altında olduğunu da ekledi.

Rus askeri konvoyu daha önce başkent Kiev'den çok uzak olmayan bir bölgede, ABD yetkililerinin açıklamalarına göre Ukrayna ordusunun direnişi ve tanksavar ateşi yüzünden ilerleyemeden duruyor görünüyordu.

Şu anda hareketlilik gösteren zırhlı araçların ne kadarının bu ilk konvoyun parçası olduğu belli değil.

Son günlerde Kiev'in sadece birkaç kilometre kuzeybatısındaki İrpin ve Buça kasabalarında çok şiddetli çatışmalar yaşandı ve binlerce sivil evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı.

Perşembe günü başkentin hemen dışındaki Brovari kentinin yakınlarında bir Rus zırhlı araç konvoyunun Ukrayna güçleri tarafından vurulduğu izlenimini veren görüntüler yayıldı.

Kiev Belediye başkanı Vitali Klitschko üç milyon kişinin yani kentin yarısının göçtüğünü ve Kiev'in bir "kaleye dönüştürüldüğünü" söyledi.

Klitchko, "Her sokak, her bina, her kontrol noktası saldırıya hazırlandı" dedi.

Başkent savunmasında Ukrayna ordusuna destek olmak için on binlerce sivil gönüllü oldu ve Savunma Birlikleri oluşturuldu.