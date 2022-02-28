Rus askeri Kiev bölgesinde Ukraynalılarla çatıştı - Haberler

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Rus askeri Kiev bölgesinde Ukraynalılarla çatıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus askeri Kiev bölgesinde Ukraynalılarla çatıştı

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'dan Makariv'e doğru ilerleyen Rus tanklarındaki askerler, Ukraynalılarla çatıştı.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'dan Makariv'e doğru ilerleyen Rus tanklarındaki askerler, Ukraynalılarla çatıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde sürüyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'da Rus askerleri tanklarla Makariv'e doğru ilerlerken görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, Rus tanklarındaki askerlerin Ukraynalılarla çatıştığı anlar yer aldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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