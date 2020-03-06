Rus askeri kargo gemisi boğaz'dan geçti
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Rus askeri kargo gemisi boğaz'dan geçti

Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

06.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:01
Rus askeri kargo gemisi boğaz'dan geçti

Rus askeri kargo gemisi 'ndan geçerek 'e açıldı.

Rusya donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 07.30 sıralarında 'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsüne ulaşan geminin ön ve arka bölümünde bazı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Rus askeri kargo gemisi boğaz'dan geçti
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