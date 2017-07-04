Rus Askeri Heyeti Özbekistan'da

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı Kıdemli Orgeneral Vladimir Zarudnitskiy başkanlığındaki askeri heyet, Özbekistan'da temaslarda bulundu.



Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı Kıdemli Orgeneral Vladimir Zarudnitskiy ve beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Savunma Bakanı Kabul Berdiyev ile görüştü.



Açıklamaya göre, görüşme sırasında taraflar, Orta Asya bölgesindeki durum ve güvenlik sorunları konusunda fikir alışverişinde bulundu ayrıca iki ülke arasındaki askeri ve askeri-teknik alandaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin meseleleri gözden geçirdi.



Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada da taraflar arasındaki görüşmede, Ekim 2017'de Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı ile Özbekistan silahlı kuvvetleri arasında Taşkent'e 250 kilometre mesafede bulunan Forış askeri poligonunda düzenlenecek ortak askeri tatbikat dahil taraflar arasındaki iş birliği meseleleri ve diğer ortak çalışmaların detaylarına ilişkin meseleler ele alındı.



Açıklamada, taraflar arasındaki görüşmenin dostça ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.



Rusya ile Özbekistan arasındaki son ortak askeri tatbikat 2005 yılında yapılmıştı.