Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AA, Burak Akay - Güncel
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Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Ege Denizi yönünden boğaza giren, Rusya'nın Karadeniz filosundan 90 metre boyundaki kurtarma gemisi "Epron", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren Prutt sınıfı gemiye, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
AA / Burak Akay - Güncel