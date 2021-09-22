Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren, 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" isimli Rapucha sınıfı 113 metre boyundaki gemi, Ege Denizi'ne seyrini sürdürdü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, boğaz geçişinde gemiye botla refakat etti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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