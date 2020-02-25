Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

25.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:24
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir gemi 'ndan geçti.

Boğaza Ege Denizi yönünden giren donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi yaklaşık bir saatte Çanakkale önlerine ulaştı.


Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekibi botla refakat etti.

Kaynak: AA

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