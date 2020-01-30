Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

30.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:38
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir gemi 'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rus donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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