Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

11.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:00
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir gemi 'ndan geçti.


Ege Denizi yönünden boğaza giren Rus Donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.


Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları botla eşlik etti.

Kaynak: AA
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