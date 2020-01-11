Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
11.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:00
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren Rus Donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları botla eşlik etti.
Kaynak: AA